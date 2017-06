Champions, Juve e Napoli: conviene davvero arrivare primi?

La Champions League dello scorso anno, con la Juve costretta a incrociare la corazzata Bayern Monaco già agli ottavi di finale, aveva insegnato un'importante lezione ai tifosi e alle squadre italiane: vincere il proprio girone è fondamentale se si vuole avere un cammino più agevole e andare avanti il più possibile nella competizione. Ma siamo sicuri che sia davvero così?

Con l'impresa in rimonta al Sanchez Pizjuan gli uomini di Allegri hanno praticamente ipotecato il primo posto (basterà una vittoria casalinga contro la Dinamo Zagabria), ma forse a trovarsi nella posizione più vantaggiosa è il Napoli, che non è ancora qualificato ma che con un pareggio in Portogallo nell'ultimo match accederebbe agli ottavi, con ogni probabilità, come secondo del proprio girone.

In attesa dell'ultimo turno che stabilirà la griglia definitiva delle migliori sedici d'Europa, proviamo ad anticipare quello che potrebbe succedere al sorteggio degli ottavi in programma a Nyon il 12 dicembre.

Partiamo dai campioni d'Italia: chiudendo il girone al primo posto i bianconeri eviterebbero sicuramente le temibilissime spagnole Barcellona e Atletico Madrid, ma tra le 7 squadre che potrebbero incontrare (6 se il Napoli dovesse davvero chiudere secondo) ci sarebbero il Bayern Monaco di Ancelotti (toh, ancora loro), il Manchester City di Guardiola, il Real Madrid campione in carica (se i Blancos non batteranno il Borussia Dortmund al Bernabeu all'ultima giornata, altrimenti ci sarebbero i tedeschi) e l'Arsenal (o il Psg se i francesi butteranno il primo posto nell'ultimo turno). Gli unici incontri abbordabili sarebbero quelli con Porto e Bayer Leverkusen, con il 30% di possibilità di pescare una delle due.

Se il Napoli arrivasse secondo invece (gli azzurri dovrebbero pareggiare a Lisbona e il Besiktas dovrebbe battere la Dinamo Kiev), la squadra di Sarri potrebbe sì trovare i marziani del Barcellona o l'Atletico Madrid finalista della passata edizione, ma avrebbe anche la possibilità di incrociare Leicester e Monaco, che hanno chiuso meritatamente al primo posto i loro gruppi ma non fanno certo paura quanto le grandi corazzate europee. Le altre due squadre possibili sono invertite rispetto alla Juventus: Borussia Dortmund (se farà almeno un punto al Bernabeu) e Psg, che senza Ibra fa molta meno paura, o Arsenal.

Insomma, tutto quello che eravamo convinti di aver imparato l'anno scorso torna improvvisamente e clamorosamente in discussione.