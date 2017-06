Champions, Juve-Barcellona: Marciniak arbitro dell'andata

Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Juventus-Barcellona, gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Il polacco, 36 anni, ha già diretto i bianconeri in questa stagione: è accaduto a Lione, nella gara vinta 1-0 dalla squadra di Allegri con il gol di Cuadrado arrivato dopo la (giusta) espulsione di Lemina.



Contro la Juve c'è un altro precedente decisamente meno positivo che risale all'edizione passata, quando a Siviglia Llorente condannò la sua ex squadra al secondo posto nel girone. Marciniak fu anche l'arbitro della gara d'andata tra Psg e Barcellona, persa 4-0 dai catalani, nonché quello della doppia espulsione di De Rossi ed Emerson in Roma-Porto, ritorno dei preliminari che cosò caro ai giallorossi.

Da Barcellona, in una città già in tensione per le vicende di campionato, parte già la polemica. A innescarla è "Sport", quotidiano catalano, con una domanda retorica: "Casualità?", si chiede nella versione on line. Il riferimento è alla designazione di Marciniak, che pure non incise con nessuna decisione sul risultato della gara d'andata tra Psg e Barcellona.