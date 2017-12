Champions, Juve-Barcellona e Atletico-Roma su Premium

Super serata di Champions League in esclusiva su Premium. All'Allianz Stadium la Juventus ospita il Barcellona (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45): vincendo i bianconeri si qualificherebbero matematicamente agli ottavi di finale con un turno d'anticipo (l'obiettivo verrebbe raggiunto anche in caso di pari e di mancata vittoria dello Sporting Lisbona contro l'Olympiacos). I campioni d'Italia vogliono vendicare lo 0-3 dell'andata al Camp Nou e cancellare la sconfitta in campionato contro la Sampdoria. Vista la forzata assenza di Chiellini, Allegri cambia e sceglie la difesa a 3 con Benatia, Barzagli e Rugani, ma non rinuncia comunque al suo enorme potenziale offensivo, schierando Alex Sandro e Cuadrado larghi nei 4 di centrocampo e Douglas Costa e Dybala al fianco di Higuain (out Mandzukic).



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (3-4-3): Buffon; Barzagli, Rugani, Benatia; Cuadrado, Khedira, Pjanic, Alex Sandro; Dybala, Higuain, Douglas Costa. All. Allegri

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umititi, Digne; Rakitic, Busquets, Paulinho; Deulofeu, Suarez, Iniesta. All. Valverde



Grande occasione anche per la Roma. Ai giallorossi basta un punto sul campo dell'Atletico Madrid di Simeone (diretta tv su Premium Sport 2 HD alle 20:45) per passare il turno in un girone che veniva (a ragione) considerato di ferro. Alla vigilia Di Francesco ha chiesto ai suoi di non accontentarsi e di cercare la vittoria (sarebbe la settima tra campionato e coppa) per blindare il primo posto. Il tecnico concederà un turno di riposo a De Rossi e Strootman sulla mediana: al loro posto scenderanno in campo al Wanda Metropolitano Pellegrini e Gonalons accanto all'inamovibile Nainggolan.. In avanti Gerson con Dzeko e Perotti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atletico Madrid (4-3-3): Oblak; Partey, Gimenez, Lucas Hernandez, Filipe Luis; Fernandez, Koke, Saul; Carrasco, Torres, Griezmann. All. Simeone

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Gerson, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco