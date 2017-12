Champions, Juve-Barcellona 0-0, festa rimandata

La Juve resta padrona del proprio destino e forse è questa l'unica notizia positiva che emerge dallo 0-0 dello Stadium contro il Barcellona: la qualificazione agli ottavi è rimandata perché lo Sporting Lisbona travolge l'Olympiacos e resta in corsa. Per passare il turno, tra due settimane i bianconeri, secondi a +1, dovranno fare lo stesso in Grecia, senza dover tenere le orecchie incollate alla radiolina per il risultato dei portoghesi al Camp Nou. I catalani, invece, strappano già il pass e sono sicuri anche di chiudere il gruppo al primo posto.



Messi in panchina e Douglas Costa al tiro dopo un minuto: sembravano le premesse ideali per una gran partita della Juve che invece non c'è stata. Con Chiellini fuori per un risentimento muscolare, Allegri ridisegna la squadra tornando alla difesa a tre, con Cuadrado e Alex Sandro larghi e Douglas Costa nel tridente d'attacco insieme a Higuain e Dybala: i bianconeri fanno la partita per 10-15 minuti, poi pian piano i blaugrana prendono le misure facendo valere una costante superiorità a centrocampo, dove Paulinho e Iniesta danno costantemente una mano a Rakitic e Busquets.



Nasce una partita dal ritmo sorprendentemente lento, completamente diversa da quella vista allo Stadium nell'andata dei quarti della scorsa stagione, quando la Juve surclassò il Barcellona mettendo in mostra un'aggressività pazzesca sin dall'inizio. Dybala ha la possibilità di andare al tiro un paio di volte nel primo tempo e una al 90', Douglas Costa sparisce presto (come fece al Camp Nou), Pjanic è in costante difficoltà al punto da meritare la sostituzione con Bentancur, Cuadrado è intraprendente, ma arretrando il raggio d'azione una volta mette in moto Iniesta con un retropassaggio sciagurato, un'altra si perde Digne che poi grazie Buffon provando un assist al centro per Suarez anziché calciare.



Higuain, poco servito, fa relativamente la propria parte rendendosi pericoloso solo in una circostanza, ma la colpa non è tutta sua: se Allegri passa prima al 4-3-3 e poi al 4-4-2 rinforzando il centrocampo con Marchisio al posto di Cuadrado e poi inserendo anche Matuidi per Douglas Costa nel finale, è evidente che il tecnico si sia reso conto di quanta fatica abbia fatto la Juve, soprattutto a costruire.



Il Barcellona, potendosi accontentare del punto, non spinge mai sull'acceleratore, neppure quando entra Messi, confermando l'impressione di grande solidità già dimostrata in tutta la stagione: Supercoppa spagnola a parte, ha subito 4 gol in 12 partite di Liga e uno in 5 sfide di Champions. Magari segna meno e non dà spettacolo, ma nell'anno in cui perdi Neymar e il suo sostituto Dembelé per infortunio, avere la certezza del primato del girone in Europa con un turno di anticipo ed essere in testa al campionato a +10 su Atletico e Real Madrid è un'ottima base di ripartenza.