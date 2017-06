Champions, in Spagna una petizione per far rigiocare Barcellona-Psg

Nonostante i sei gol subìti dal Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo la partita sono stati in tanti nel Paris Saint Germain a lamentarsi dell'arbitraggio: da Emery sino al presidente Al-Khelaifi hanno spiegato così l'eliminazione. Eppure non è stato un francese a creare la petizione per far rigiocare lo storico match del Camp Nou "a causa degli errori di Aytekin che hanno penalizzato il Psg", bensì un tifoso del Real Madrid!



Sulla piattaforma Change.org (che permette a chiunque di aprire una petizione), Luis Melendo Olmedo ha chiesto alla Uefa la ripetizione di Barcellona-Psg ottenendo oltre 50.000 firme (ma il numero è in continua salita, basta vedere qui) sulla base di questi presunti errori tecnici:

1) Gol in fuorigioco di Suarez al secondo minuto

2) Rigore non fischiato per un fallo di mano di Mascherano in area di rigore all 11° minuto

3) Cartellino rosso non dato a Pique al 23° minuti

4) Ammonito Cavani ma Piqué meritava il secondo giallo al 42° minuto

5) Tre minuti e mezzo di recupero nel primo tempo: troppi

6) Rigore inesistente su Neymar che cerca deliberatamente il contatto al 48° minuto

7) Neymar simula ancora un rigore, non ammonito (54° minuto)

8) Neymar meritava il rosso per aver aggredito un avversario (64° minuto)

9) Mano di Piqué in area, niente rigore al 78° minuto

10) Rigore non fischiato per fallo di Mascherano su Di Maria, 85° minuto

11) Suarez si tuffa, non era rigore (89° minuto)

12) Cinque minuti di recupero: troppi (al 90°)

13) Suarez meritava un secondo cartellino giallo per simulazione (92° minuto)