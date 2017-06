Champions, il tedesco Felix Brych arbitra Napoli-Benfica

Sarà il tedesco Felix Brych ad arbitrare Napoli-Benfica, partita valida per la seconda giornata del gruppo B di Champions League, in programma mercoledì 28 settembre allo stadio San Paolo con inizio alle ore 20,45 (esclusiva assoluta su Premium Sport HD). Lo ha reso noto l'Uefa. Brych sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Arbitri addizionali Marco Fritz e Bastian Dankert, mentre il quarto uomo sarà Guido Kleve, anche loro tedeschi.

Brych ha un precedente con gli azzurri: Chelsea-Napoli 4-1, ritorno degli ottavi di Champions del marzo 2012. - See more at: http://www.sscnapoli.it/static/news/Napoli-Benfica,-dirige-il-match-l-arbitro-tedesco-Brych-9625.aspx#sthash.eMtk7vx7.dpuf

Brych ha un precedente con gli azzurri:ritorno degli ottavi di Champions del marzo 2012.