Champions, il tedesco Brych arbitro della finale Juve-Real

Sarà Felix Brych l'arbitro della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in programma a Cardiff il prossimo 3 giugno (diretta tv su Premium Sport anche in 4k). Il fischietto tedesco sarà coadiuvato dagli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp (Germania), dagli addizionali Bastian Dankert e Marco Fritz (Germania) e dal quarto uomo Milorad Mažić (Serbia).



Brych, 41 anni, ha diretto la Juventus nell'andata degli ottavi di questa edizione contro il Porto: i bianconeri si imposero 2-0 con le reti di Pjaca e Dani Alves e in quella gara venne espulso nelle fila dei lusitani Alex Telles per doppia ammonizione.



Il bilancio è favorevole perché l'arbitro internazionale (dal 2007) ha diretto la squadra di Allegri altre due volte nei gironi: nella stagione 2015/16 (vittoria per 1-0 sul Manchester City) e nel 2014/15 (sconfitta 1-0 sul campo dell'Atletico Madrid). Infine una curiosità: Brych è stato l'arbitro della finale di Europa League del 2014 tra Benfica e Siviglia disputata allo Juventus Stadium.