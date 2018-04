Champions, il sorteggio dei quarti su Premium Sport

Juventus e Roma incrociano le dita per il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. L'appuntamento è per oggi alle 12 a Nyon con diretta tv su Premium Sport HD a partire dalle 11:45. Non ci sono teste di serie e si possono incontrare squadre della stessa nazione: bianconeri e giallorossi potrebbero dunque affrontarsi in uno scontrodavvero fratricida.



Ma non è questo l'unico pericolo per le due formazioni italiane che vorrebbero evitare almeno quattro delle otto formazioni presenti. Allegri e Di Francesco preferirebbero infatti non incrociare il Real Madrid campione in carica (devastante in Coppa), il Barcellona dello straordinario Leo Messi, il solido Bayern Monaco e il Manchester City di Guardiola, forse poco esperto ma comunque schiacciasassi in questa stagione. Più 'abbordabili' il Liverpool (attenzione però al super attacco di Klopp) e il Siviglia di Montella che a sorpresa ha fatto fuori il Manchester United.



Le squadre sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa. Le gare d’andata si disputeranno martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre quelle di ritorno martedì 10 e mercoledì 11 aprile. Il sorteggio delle semifinali si terrà invece venerdì 13 aprile (semifinali 23/24 aprile e 1/2 maggio, la finale sabato 26 maggio allo stadio NSC Olimpiyskyi di Kiev).