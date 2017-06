Champions, il Siviglia mira la Juve vincendo nel finale

Grande entusiasmo in casa Siviglia dopo la vittoria contro il Las Palmas nella terza giornata di Liga. Gli andalusi, prossimi avversari della Juventus in Champions League, vincono 2-1 in rimonta, grazie a due reti, arrivate nel finale, nello spazio di cinque minuti. Al Sanchez-Pizjuan i padroni di casa vanno sotto al 16', per colpa del gol di Tanausu. Nella ripresa Sampaoli manda in campo Sarabia e Carlos Fernandez e proprio i nuovi entrati regalano i tre punti alla formazioni di casa. Prima Sarabia pareggia i conti all'89', poi il ventenne Fernandez al 94' firma il 2-1. La Juve ospiterà il Sivglia allo Stadium mercoledì 14 settembre. Non perdetevi la sfida, in diretta esclusiva su Premium Sport a partire dalle 20:45.