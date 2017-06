Champions: il Real sorride con Morata, Aguero trascina il City, Leicester da favola

Dopo il diluvio di martedì, il Man City vince facile 4-0 contro il Borussia M’Gladbach e raggiunge il Barcellona in testa alla classifica del Gruppo C: al City of Manchester fa tutto il Kun Aguero, che con una doppietta nel primo tempo e una rete nella ripresa manda al tappeto i tedeschi e regala a Guardiola il primo sorriso europeo. Non delude neanche il Borussia Dortmund, che travolge con un tennistico 6-0 il Legia Varsavia in Polonia (a segno anche l'ex milanista Papastathoupolus) e si porta in testa al Gruppo F in compagnia del Real Madrid: al Bernabeu i campioni in carica giocano male per tutto il primo tempo, vanno sotto a inizio ripresa per mano di Cesar e poi nel finale ribaltano il risultato con una magia su punizione di CR7 (che fa 95 gol in Champions League) e con un gol allo scadere di Morata.

Inizio da sogno invece per il Leicester di Claudio Ranieri, che alla prima partita in Champions della sua storia vince di autorità 3-0 sul campo del Club Brugge grazie dalla doppietta di Mahrez e al primo gol in carriera (alla prima apparizione in Champions) di Albrighton. Le Foxes comandano il Gruppo G in solitaria in virtù del pareggio di Oporto per 1-1 tra i portoghesi e il Copenhagen (14’ Otavio e 52’ Cornelius) e possono già sognare una storica qualificazione. Tris e vittoria anche per il Lione, che va in testa al Gruppo H, lo stesso della Juventus, battendo in casa senza difficoltà la Dinamo Zagabria 3-0 grazie alle reti di Tolisso, Ferri e Cornet.

Chiude il quadro della prima giornata il Gruppo E, dove il Monaco, capolista in Ligue 1, trova un insperato successo sul campo del Tottenham. Gli inglesi giocano meglio, ma vanno sotto 2-0 dopo 40 minuti e nonostante il tentativo di reazione guidato da Alderweireld non riescono nella rimonta. Pareggio per 2-2 invece tra Bayer Leverkusen e CSKA Mosca con i russi bravissimi a reagire già nel primo tempo al doppio vantaggio dei padroni di casa (Mehmedi, Calhanoglu, Dzagoev, Yeremenko)