Champions: il Real si salva solo nel finale, Ranieri manca gli ottavi

Tanti gol e tantissime emozioni nel mercoledì della quarta giornata di Champions League. Il Siviglia vince 4-0 e comanda il girone della Juve con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri, il Leicester si fa fermare sullo 0-0 sul campo del Copenhagen e non riesce a staccare il pass qualificazione, come anche il Real Madrid, che in Polonia viene clamorosamente rimontato dal Legia dallo 0-2 al 3-2 e poi si salva solo nel finale grazie a Kovacic. Successi importantissimi per Monaco e Bayer Leverkusen, il Borussia Dortmund e il Siviglia si qualificano agli ottavi.

Tabellini, cronache e classifiche

Nel Girone H, lo stesso della Juventus, il Siviglia vince, sale a 10 punti mettendosi dietro i bianconeri, ipoteca gli ottavi e si giocherà il primo posto del gruppo con la squadra di Allegri il 22 novembre in Spagna. All'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán la squadra di Sampaoli va in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Vietto, poi resta in superiorità numerica e nella ripresa gestisce le energie in vista del big match di campionato contro il Barcellona. In un secondo tempo giocato a ritmo a dir poco blando, gli spagnoli dilagano e servono il poker con i gol di Escudero, N'Zonzi e Ben Yedder.

Classifica: (Siviglia 10, Juventus 8, Lione 4, Dinamo Zagabria 0).

La grande sorpresa della serata arriva dal Girone F, dove il Borussia Dortmund vince contro lo Sporting Lisbona e passa agli ottavi, ma il Real Madrid viene fermato su un clamoroso 3-3 dal Legia Varsavia e manca l'appuntamento con il pass qualificazione. I tedeschi, privi di Aubameyang per motivi disciplinari, si affidano al suo sostituto Ramos, che al 12' va subito in gol segnando la rete che deciderà il match. Molti più gol ed emozioni invece a Varsavia, dove il Real va sopra dopo un minuto grazie al gol di Bale e raddoppia alla mezz'ora con Benzema. La partita sembra già finita, ma gli uomini di Zidane alzano troppo presto il piede dall'acceleratore e il Legia reagisce: in chiusura di tempo Odjidja-Ofoe accorcia le distanze e poi Radovic al 60' trova il clamoroso pareggio. Ci si aspetta una reazione del Real, invece i Blancos vanno addirittura sotto per la rete di Moulin e poi vengono salvati da un'inaspettata delusione dall'ex Inter Kovacic. Nel finale traversa di Asensio.

Classifica: (Borussia Dortmund 10, Real Madrid 8, Sporting Lisbona 3, Legia Varsavia 1)

Il Leicester di Ranieri spreca l'occasione di qualificarsi agli ottavi ma resta comunque in testa al Girone G dopo il pareggio senza reti sul campo del Copenhagen. La squadra del tecnico italiano, in corsa per essere eletto tecnico miglior dell'anno, resta l'unica in questa Champions League a non aver ancora subito gol. Nell'altra gara vittoria di misura per il Porto davanti al proprio pubblico contro il Club Brugge, che deve arrendersi al colpo di testa di Andrè Silva. Portoghesi al secondo posto con due lunghezze di vantaggio sui danesi, Brugge eliminato.

Classifica: (Leicester 10, Porto 7, Copenhagen 5, Brugge 0)

Nel Girone E esulta il Monaco, che con la netta vittoria per 3-0 sul Cska Mosca sale a quota 8 punti e ipoteca la qualificazione alla fase successiva. Grande protagonista del match dello Stade Louis II è stato El Tigre Falcao, che con una doppietta nel primo tempo ha mandato i titoli di coda già dopo 45 minuti (di Germain il terzo gol dei francesi). Alle spalle dei monegaschi sale a 6 punti il Bayer Leverkusen, che al termine di una partita combattutissima espugna 1-0 (gol di Kampl a metà ripresa) il campo del Tottenham e inguaia gli inglesi.

Classifica: (Monaco 8, Bayer Leverkusen 6, Tottenham 5, Cska Mosca 2)