Champions, il Real Madrid in viola a Cardiff

Come anticipato circa due settimane fa, il Real Madrid giocherà in viola la finale di Champions League contro la Juventus. Su Facebook, i blancos hanno svelato la divisa che indosseranno a Cardiff il prossimo 3 giugno: sopra il main sponsor, la scritta che ricorda l'evento. Il Real ha potuto scegliere perché, da sorteggio, è ufficialmente la Juventus a giocare in casa (tradizionale maglietta bianconera per la squadra di Allegri).