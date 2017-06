Champions, il Real ai tifosi del Napoli: "Chi non prende il biglietto in settore ospiti non entra"

Cresce l'attesa per la prima delle due sfide degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Napoli (trasmessi in esclusiva assoluta da Premium Sport). La gara d'andata si giocherà il prossimo 15 febbraio al Bernabeu, dove è atteso l'arrivo di circa 10mila tifosi azzurri: un numero però ben maggiore rispetto ai 3.917 posti messi a disposizione per i tifosi della squadra ospite.

A tal riguardo il club detentore del trofeo ha diramato un comunicato ufficiale, che è apparso sul sito degli spagnoli: "In accordo con le attuali regole UEFA - si legge - i posti per i tifosi ospiti, in possesso di tagliando, saranno sistemati in un'area separata dal resto del pubblico, per motivi di sicurezza. Il Real Madrid si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso allo stadio ai tifosi della squadra ospite che avranno acquistato il biglietto attraverso altri canali".