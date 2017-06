Champions, il Porto alla Juve: "Buona fortuna...a partire da luglio"

.@juventusfc, congratulazioni per il nuovo logo.

Buona fortuna... a partire da Luglio — FC Porto (@FCPorto) 16 gennaio 2017

Sale sempre più la febbre in vista dell'inizio degli ottavi di Champions League, grande esclusiva di Premium Sport. A poco più di un mese dalla prima delle due sfide tra Porto e Juventus (che come quelle del Napoli contro il Real Madrid saranno trasmesse solo su PremiumSport HD e #PremiumPlay e non in chiaro), il club lusitano ha stuzzicato i bianconeri su Twitter: “Congratulazioni per il logo. Buona fortuna... a partire da luglio” con tanto di occhiolino.

La Juventus, ieri sera a Milano presso il Museo della Scienza, ha presentato il nuovo stemma del club di Corso Galileo Ferraris. Il Presidente Agnelli ha dichiarato: “Il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere”.