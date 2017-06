Champions, il Napoli mette la Dinamo nel mirino

Archiviato il successo sul campo del Palermo, il Napoli si prepara all'esordio stagionale in Champions League. La trasferta in Ucraina non è delle più agevoli, anche se la Dinamo Kiev (che ha pareggiato nell'ultimo turno di campionato) sembra avversario abbordabile per la squadra vista al Barbera.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva mercoledì 13 settembre alle 20:45 su Premium Sport Hd. Sarri ha scelto di effettuare la rifinitura mattutina della vigilia a Castelvolturno, per poi partire solo nel pomeriggio ed essere pronto alla consueta conferenza stampa prevista alle 18:30 e trasmessa in diretta su Premium Sport.

A Kiev, Maurizio Sarri potrà contare su almeno tre giocatori freschi visto che con ogni probabilità Allan, Hysaj e Mertens saranno nell'undici titolare, con il resto della squadra confermato: in difesa completano il reparto Albiol, Koulibaly e Ghoulam, in mezzo ecco Jorginho-Hamsik e davanti Callejon con Milik. L'arbitro della gara sarà lo scozzese William Collum, alla prima gara col Napoli.

Questi i convocati di Sarri per la sfida:

Portieri: Reina, Rafael, Sepe

Difensori: Albiol, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio

Centrocampisti: Allan, Diawara, Rog, Jorginho, Zielinski, Hamsik

Attaccanti: Callejon, Lorenzo Insigne, Mertens, Gabbiadini, Milik

Una curiosità: il sito della Dinamo ha rese pubbliche alcune delle richieste fatte dal Napoli. Lettini per i massaggi negli spogliatoi, 5 litri di acqua bollente, 80 kg di cubetti di ghiaccio, lavagna a fogli mobili, acqua naturale liscia, biscotti, frutta fresca e caffè. Il Napoli ripartirà poi mercoledì alle 8 per tornare in Italia.