Champions, il Napoli eliminato "regala" milioni di euro alla Juve

Se Gianluigi Buffon ha confessato di aver "tifato con tutto il cuore Napoli contro il Real Madrid", l'eliminazione degli azzurri dalla Champions penalizza l'Italia nel ranking ma potrebbe dare una mano alle casse della Juventus. Considerando il cosiddetto market pool della Uefa, cioè quel meccanismo che ripartisce i soldi ricavati dalla partecipazione alle coppe europee, i bianconeri possono guadagnare qualche milione in più sfruttando il fatto di essere l'unica squadra italiana in Champions.



Se la Juve, che parte dal 2-0 di Oporto, si qualificherà ai quarti di finale si prenderanno il 55,5% dei soldi destinati alle squadre italiane: quindi 27,7 milioni per effetto delle due partite giocate in più che diventerebbero 87,5 aggiungendo i bonus dei quarti. Se invece il Napoli fosse passato, i bianconeri avrebbero toccato quota 84,7 milioni e gli azzurri 68,9.



Per la società juventina la cosa si farebbe ancora più interessante facendo strada verso Cardiff: conquistando le semifinali, i bianconeri prenderebbero il 60% della torta (quindi 97,2 milioni, considerando i bonus). In caso di finale, in corso Galileo Ferraris sfonderebbero quota 100 guadagnando circa 113 milioni.



Nel caso peggiore, cioè con l'eliminazione per mano del Porto, al Napoli andrebbero 71,2 milioni e 78,2 alla Juventus.