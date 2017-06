Champions, il Napoli a un passo dal record

Dopo la beffa del 2013/14, quando fu eliminato nonostante i 12 punti, il Napoli potrebbe parzialmente rifarsi. Vincendo mercoledì (diretta Premium Sport HD alle 20.45) contro il Besiktas, e sperando che Dinamo Kiev-Benfica finisse in pareggio, la squadra di Sarri si qualificherebbe agli ottavi di finale di Champions League dopo sole tre partite del girone come accadde nel 2011/12 allo Sporting Lisbona.



Nella situazione ipotizzata poco fa, il Napoli avrebbe 9 punti con le altre tre suqadre ferme a quota due. Se il Napoli dovesse perdere le restanti tre partite, ovviamente una delle tre inseguitrici potrebbe superarlo arrivando a quota undici con tre successi. Ma in questo caso le altre due non potrebbero mai arrivare ai nove punti del Napoli, visto che al massimo potrebbero farne sei.



Se invece due squadre vincessero due sfide per poi pareggiare tra loro, ci sarebbero tre squadre a quota nove punti nel girone B. Ma il primo criterio del regolamento in caso di classifica avulsa prevede analizza "il maggior numero di punti ottenuti nelle partite tra le squadre in questione". Il Napoli avrebbe sei punti nella classifica avulsa, le altre due cinque (una vittoria e una sconfitta contro il Napoli e i due pareggi tra di loro). I Partenopei sarebbe quindi addirittura certi del primo posto se dovessero verificarsi questi eventi.