Champions, il Monaco ha deciso: no ai tifosi a Istanbul per il rischio hooligan

Niente trasferta a Istanbul. Il Monaco ha deciso di non organizzare il viaggio dei propri tifosi sul campo del Besiktas. Il match è valido per il gruppo G di Champions League ed è in programma l'1 novembre. L'organismo francese che si occupa di lotta al fenomeno degli hooligan ha sconsigliato il club dal permettere i propri sostenitori di intraprenderei il viaggio nella città turca: da qui la scelta dei monegaschi.



La società di Rybolovlev non chiederà al Besiktas di aprire l'area dello stadio (la Vodafone Arena) riservata ai sostenitori ospiti e ha sconsigliato ai propri tifosi di organizzare in proprio la trasferta.