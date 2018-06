Champions, il 'Gladiatore' Russell Crowe: "Forza Roma!"

Una semifinale di Champions League è partita da uomini forti e, visto che si gioca a Roma, si abbina bene il termine "gladiatori". Proprio per questo è stato chiesto a Jurgen Klopp se avesse mai visto il film "Il gladiatore", il tecnico ha risposto: "Certo! Lo vorrei a centrocampo per questa sfida". Peccato per il tedesco che il Gladiatore, quello 'vero', gli abbia risposto su Twitter: "Squadra sbagliata, forza Roma!" la replica di Russell Crowe, che interpretò il famoso combattente nella pellicola del 2000.

Ha. Squadra sbagliata.

Forza Roma!! https://t.co/AWmK3fV02z — Russell Crowe (@russellcrowe) 2 maggio 2018