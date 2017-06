Champions, il 'Gladbach restituisce il favore: "Skot, scottisch... Celtic"

Chi la fa, l'aspetti. Il Borussia Moenchengladbach aspettava solo l'occasione per rispondere allo sfottò di un bar scozzese prima della sfida di Champions League dello scorso 19 ottobre: e così è stato prima della gara di ritorno del girone C. Se il pub di Glasgow aveva sintetizzato l'impronunciabile nome del Borussia in "A German team", il Moenchengladbach ha restituito lo scherzo al contrario. Sull'account Twitter ufficiale è infatti comparsa un'insegna con la scritta: "A skot... A scottisch... A schot... Celtic".