Champions, il Bayern sfotte: "Arsenal, 5 anche l'anno prossimo?"

Il Bayern Monaco non conosce pietà. Dopo aver umiliato l'Arsenal sul campo dell'Allianz Arena, la squadra di Ancelotti ha infierito anche sui social cinguettando uno sfottò per i rivali che ha fatto registrare migliaia di retweet e di like: "Same again next year?" (Stesso risultato il prossimo anno?).

Il riferimento, come ricorda il collage delle due fotografie, è alla manita rifilata ai Gunners durante la fase a gironi della scorsa edizione (5-1) e a quella di ieri sera, quando Robben e compagni hanno praticamente staccato il biglietto per i quarti.

Un 5-1 che non lascia scampo ai Gunners, almeno questo è quello che sembrano credere i tifosi inglesi: dopo il fischio finale, infatti, è partita la corsa a cedere il tagliando per il match di ritorno che si disputerà a Londra il prossimo 7 marzo. Nel giro di pochi minuti, dal tutto esaurito si è passati ad un'ampia disponibilità di posti...