Champions, i sorteggi dei playoff su Premium Sport

Nizza, Hoffenheim, Basaksehir, Young Boys e Steaua Bucarest: questi sono i possibili avversari del Napoli per il playoff di Champions League, ultimo gradino prima della qualificazione ai gironi. La squadra di Sarri conoscerà i rivali dal sorteggio di Nyon, tutto in diretta su Premium Sport HD a partire dalle 11:45.



Gli spauracchi sono francesi e tedeschi: il Nizza si è sbarazzato nel preliminare dell'ultima finalista di Europa League, l'Ajax, e punta sempre su Balotelli (ma lascerà Dalbert all'Inter) mentre i tedeschi sono reduci dal miracolo Nagelsmann, giovane tecnico emergente, e vola sulle ali di Gnabry, arrivato in prestito dal Bayern Monaco.



Più abbordabile ma da non sottovalutare il Basaksehir, secondo nell'ultimo campionato turco, e guidato a centrocampo da un ex azzurro come Inler che affianca vecchie conoscenze delle big europee come Clichy e Adebayor. Alla fine il Napoli deve sperare nello Young Boys o nella Steaua Bucarest: un impegno in Champions non è mai facile, ma sono le squadre più alla portata di Sarri.