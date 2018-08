Champions, i gironi: Juventus e Roma ok, male Napoli e Inter

Juventus e Roma soddisfatte, Napoli e Inter molto meno: questo l'esito del sorteggio dei gironi di Champions League effettuato oggi a Montecarlo. I bianconeri, che partivano dalla prima fascia, sono finiti nel gruppo H e, pur avendo pescato il Manchester United in seconda fascia (per Cristiano Ronaldo, doppia sfida: con Mourinho con cui si era lasciato bene al Real e contro la squadra che lo ha trasformato in campione), è la favorita anche contro Valencia e Young Boys. Gli azzurri - gruppo C - trova il girone di ferro: sia il Paris Saint Germain (dove Ancelotti è ex e c'è l'amarcord Cavani) che il Liverpool (brutto ko in pre-campionato contro i Reds) sono avversario arduo, abbordabile la Stella Rossa.



I giallorossi hanno pescato i campioni in carica del Real Madrid ma le altre avversarie - Cska Mosca e Viktoria Plzen - sono sfavorite rispetto ai giallorossi. Ritorno sfortunato in Champions i nerazzurri che nel girone B incontreranno il Barcellona di Messi oltre al Tottenham, non semplice anche la sfida contro il PSV Eindhoven.



GRUPPO A

Atletico Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Monaco (Fra), Bruges (Bel)

GRUPPO B

Barcellona (Spa), Tottenham (Ing), PSV Eindhoven (Ola), INTER

GRUPPO C

Paris Saint Germain (Fra), NAPOLI, Liverpool (Ing), Stella Rossa (Ser)

GRUPPO D

Lokomotiv Mosca (Rus), Porto (Por), Schalke 04 (Ger), Galatasaray (Tur)

GRUPPO E

Bayern Monaco (Ger), Benfica (Por), Ajax (Ola), Aek Atene (Gre)

GRUPPO F

Manchester City (Ing), Shakthtar Donetsk (Ucr), Lione (Fra), Hoffenheim Ger)

GRUPPO G

Real Madrid (Spa), ROMA, Cska Mosca (Rus), Viktoria Plzen (RepC)

GRUPPO H

JUVENTUS, Manchester United (Ing), Valencia (Spa), Young Boys (Svi)



I gironi inizieranno il 18/19 settembre e si concluderanno l'11/12 dicembre: da quest'anno martedì e mercoledì si giocherà in due fasce di orari, metà partita alle 19 e l'altra metà alle 21.