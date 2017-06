Champions, Higuain stop in allenamento: ma non è un infortunio

Nel tardo pomeriggio di lunedì è girata un'immagine di Gonzalo Higuain a terra in allenamento mentre un medico gli controllava il tallone destro: momenti di apprensione per i tifosi ma nessun allarme. Il Pipita infatti si era fermato solo per farsi sistemare il bendaggio funzionale che gli permette di indossare meglio gli scarpini e calciare (come hanno visto i difensori del Monaco all'andata...).



Nonostante questo intoppo (e il problemino post match di andata che aveva convinto Allegri a farlo partire dalla panchina nel derby) martedì sera, quindi, Higuain sarà normalmente il riferimento offensivo titolare della Juventus.

Gonzalo #Higuain has picked up an ankle injury during the open training today but probably there's nothing to worry about. pic.twitter.com/calx0APn7Q