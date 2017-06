Champions, Guardiola si sconfessa per battere il "suo" Barcellona

La missione di Pep Guardiola al Manchester City è stata chiara sin dall'inizio: vincere e convincere. Un manifesto di pensiero così virtuoso che il tecnico catalano, solo dieci giorni fa, aveva voluto rivendicare con forza ai giornalisti inglesi: "Ho vinto 21 titoli in 7 anni, mi dispiace ragazzi. Io non cambio il mio gioco". Ma nessun grande allenatore può essere tale senza fare di tutto pur di prevalere sull'avversario e allora, guardando la partita e leggendo i dati di City-Barcellona, si scopre che mai una squadra di Guardiola aveva tenuto così poco palla ed era stata sovrastata nel numero di passaggi.



Il possesso palla della formazione inglese si è attestato al 34,6%, i blaugrana hanno fatto quasi il doppio dei passaggi (576 contro 295) ma alla fine il risultato ha detto 3-1 per il City. Insomma, Guardiola ha dovuto sconfessare il suo "guardiolismo" per battersi, lasciando il possesso palla a Luis Enrique, giocando sugli errori di palleggio avversari per poi ripartire a mille all'ora. Tre punti in tasca (con la qualificazione agli ottavi di Champions sempre più vicina) e una notte così valgono bene un pezzo di orgoglio.