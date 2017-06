Champions, Guardiola: "Il Barcellona può rimontare il 4-0..."

Il legame è così forte che Pep Guardiola si sente ancora attaccato quando parlano male del "suo" Barcellona. Così, mentre è alle prese con i problemi del suo City, in crescita ma costretto a fare a meno a lungo di Gabriel Jesus ("Non so se tornerà in questa o nella prossima stagione"), il tecnico prende le difese della sua "ex": "Il Barcellona - spiega in conferenza - è ancora la migliore squadra del mondo. Il risultato di martedì (4-0 per il Psg nell'andata degli ottavi di Champions, n.d.r.), è sorprendente perché loro sono così forti, ma nel calcio tutto può succedere. Ci sono molte squadre competitive, gli avversari sono forti, puoi vincere o perdere nettamente, è accaduto anch a me, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare e tutto può succedere. Se c'è una squadra che può rimontare, quella è il Barça con la sua mentalità. È normale che ci sono state molte critiche perché loro dominano il calcio mondiale da 10 anni e quando hai dominato così a lungo la gente si aspetta sempre il massimo. Ma il mio consiglio, conoscendo un po' Luis Enrique e i giocatori, è di non parlare troppo perché loro torneranno e vi faranno ricredere"