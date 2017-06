Champions, Griezmann si dichiara: "Amo la Juventus, andrà in semifinale"

La Juventus ha un estimatore, inaspettato. Si tratta di Antoine Griezmann. Dall'attaccante dell'Atletico Madrid arrivano parole al miele nei confronti dei bianconeri in un'intervista all'Equipe: "La favorita in Champions? Nessuna è un gradino sopra le altre. Ma amo la Juventus, è difficile giocarci contro, proprio come noi. Credo che la Juve andrà in semifinale. Concede poche occasioni, dietro è una squadra molto solida".



La punta francese parla anche del suo futuro, dando alcune indicazioni precise: "Giocare nel Real Madrid o nel Barcellona? Perché no? Sarebbe un sogno arrivare nei migliori club d'Europa e queste due squadre, come il Bayern o le squadre inglesi, sono un sogno fin da bambino. Non andrei mai a Parigi, in Cina o negli Stati Uniti".