Champions, goleade in casa: il Barcellona prova a spaventare la Juve

Los resultados en la #UCL en el Camp Nou invitan al optimismo https://t.co/thC1XhYctE

#ForçaBarça pic.twitter.com/68xbqlJk3k — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 aprile 2017

In vista del ritorno dei quarti di Champions contro la Juventus, il Barcellona cerca di farsi coraggio e spaventare gli avversari. Dopo il 3-0 subito all'andata i blaugrana devono compiere un'altra impresa per qualificarsi in semifinale e tuttavia il club spagnolo su twitter mette in mostra una grande fiducia: "7-0, 4-0, 4-0 e 6-1. I risultati in Champions League al Camp Nou invitano all'ottimismo".



Il Barça insomma in questa edizione ha vinto sempre con risultati rotondi tra le mura amiche, nell'ordine contro Celtic, Manchester City, Borussia Moenchengladbach e Psg. La Juve è dunque avvisata...