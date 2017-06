Champions: gol a raffica, Leicester-Napoli da record e il Copenhagen...

Leicester a proprio agio in Europa al debutto

Per la seconda giornata consecutiva il Leicester ha fatto seguire una sconfitta per 4-1 in casa in campionato da una vittoria in Champions League, questa volta alla prima partita europea nel suo stadio. I ragazzi di Ranieri hanno battuto il Porto grazie a un gol di Islam Slimani, che era già andato in rete cinque volte contro i Dragoni nel 2016 con lo Sporting Lisbona. Le Foxes sono la prima squadra inglese a vincere le prime due partite della fase a gironi all'esordio e l'esterno Mark Albrighton ha detto: "Sappiamo di avere davanti quattro partite difficili ma non avremmo potuto avere un inizio migliore - due vittorie e zero gol subiti. È un'ottima base da cui partire".

Napoli vicino alla storia

A quota sei punti come Leicester, Barcellona e Atletico madrid, il Napoli non ha mai sofferto nella gara contro il Benfica vinta 4-2. Dal momento che entrambe le altre gare nelle prime due giornate si sono concluse in pareggio, se il Napoli dovesse battere il Beşiktaş nella prossima giornata (ha vinto sette delle ultime otto partite in casa in Champions League) e la Dinamo Kiev dovesse pareggiare col Benfica, i partenopei diventerebbero la prima squadra di sempre a passare il girone con tre partite ancora da giocare. Il tecnico Maurizio Sarri ha detto dell'ormai consueto urlo del San Paolo sulle note dell'inno della Champions: "È affascinate, ti rimane dentro, sulla pelle, come un tatuaggio".

Futuro radioso per il Dortmund

La partita tra Dortmund e Real Madrid era stata presentata come una sfida tra la futura miglior squadra d'Europa e quella campione. La gara si è conclusa sul 2-2 grazie al gol nel finale di André Schürrle, ma il dato da sottolineare è che il tecnico Thomas Tuchel ha schierato sei giocatori di 22 anni o addirittura meno: Julian Weigl (21), Ousmane Dembélé (19), Raphaël Guerreiro (22), Matthias Ginter (22), Christian Pulišić (18) ed Emre Mor (19). "Volevamo sfruttare questa opportunità per testarci a questi livelli - ha spiegato Tuchel - Questa partita fa crescere la nostra fiducia e ci permette di imparare molto. Da allenatore delle giovanili non avrei nemmeno potuto sognare una partita del genere"

Gol a raffica

Dopo i 50 gol della prima giornata, nella seconda ne sono stati segnati altri 47, per un totale di 97 che potenzialmente potrebbero portare l'edizione 2016/17 a diventare la prima a registrare una media di più di tre gol a partita (si è sfiorato questa media nel 2012/13 con 2,94 gol a partita, per un totale di 368 reti in 125 partite). In gol praticamente tutte le squadre ad eccezione di tre e nessuna è ancora andata in doppia cifra. Questi dati sottolineano una tendenza: l'anno scorso alla seconda giornata erano stati segnati 100 gol, mentre nel 2013/14 erano 97; tra il 2002/03 e il 2012/13 a questa fase non si superava mai quota 90.

Sorpresa Copenaghen, gol meravigliosi

La vittoria più larga della settimana, insieme alla Juventus, è stata quella del Copenaghen, che adesso è imbattuto da 21 partite dopo aver travolto (record per il club in Champions League qualificazioni escluse) per 4-0 il Brugge. Dopo il pareggio della prima partita in casa del Porto e la vittoria alla seconda giornata, i campioni di Danimarca affronteranno per due volte il Leicester giocandosi di fatto la qualificazione. Oltre al risultato, ha impressionato la qualità dei loro gol (i danesi hanno anche sbagliato un rigore). Se il gol del 3-0 di Federico Santander è stato molto bello, quello del 2-0 di Thomas Delaney è stato semplicemente spettacolare.