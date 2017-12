Champions, Goal.com: "Manchester City a Donetsk senza i titolari"

La doppia sfida di Champions League era stata l'occasione per scambiarsi innumerevoli complimenti reciproci, quella loro chiacchierata nel tunnel dello stadio aveva fatto ben sperare i tifosi napoletani, e invece Pep Guardiola sta per giocare un brutto scherzo a Maurizio Sarri.

Secondo quanto riferisce Goal.com, infatti, l'allenatore dei Citizens, già sicuro della qualificazione agli ottavi e del primo posto del girone, avrebbe deciso di concedere un turno di riposo a molti titolari e di non portarli in Ucraina per l'ultima sfida del girone con lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico spagnolo vorrebbe concedere ai giocatori qualche ora di svago con amici e famiglie, lontano da Manchester, in vista dell'importantissimo derby di campionato con lo United in programma il 10 dicembre.

A conferma della tesi sostenuta da Goal.com c'è il caso di de Bruyne, a cui il club avrebbe addirittura pagato una vacanza ad Abu Dhabi (come fatto con il terzino Mendy, infortunato, in occasione del Gp di F1). Va detto però che il belga, protagonista anche della vittoria contro il Southampton del turno infrasettimanale, non avrebbe potuto comunque giocare la partita in Ucraina perché squalificato.

Se le intenzioni di Guardiola fossero confermate, sarebbe una vera e propria doccia gelata per Sarri e per il Napoli, la cui qualificazione agli ottavi dipende anche dagli inglesi. Gli azzurri per passare il girone devono infatti battere il Feyenoord e sperare che gli inglesi facciano bottino pieno contro lo Shakhtar.