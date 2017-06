Champions, Glik: "Juve, mai vinto allo Stadium: mi hanno fermato..."

Il derby di Kamil Glik si avvicina: "Quando ho visto che ci avevano sorteggiato contro la Juve il cuore batteva più veloce". Inevitabile: il difensore del Monaco non vede l'ora che arrivi mercoledì 3 maggio: quel giorno affronterà i bianconeri nella semifinale di Champions. Ecco cosa ha detto a tal proposito l'ex giocatore del Torino a TuttoSport.



"Le polemiche mi fanno ridere - spiega a proposito della foto del fallo su Giaccherini nel derby postata poco dopo il sorteggio - Non volevo caricare la partita, né fare polemiche né provocare nessuno. Era solo un mio ricordo di questa sfida. Io non ho mai vinto allo Stadium, ma ci sono stati anche tanti episodi che ci hanno fermato. Purtroppo. Noi verremo per vincere e qualificarci in finale, ma ora è presto per parlare già del ritorno a Torino: prima pensiamo a quella di andata e c'è il campionato che è ancora più importante".



"A Torino ho vissuto 5 anni splendidi, sono cresciuto come giocatore e come uomo. E’ normale che sia una partita speciale. Cosa porterò in campo del Toro? Basta il mio cuore. Un pezzo del mio cuore è granata... Ho parlato con i miei ex compagni, mi ha chiamato il segretario Longo dopo il sorteggio, ma sono sempre in contatto con tutti da Petrachi al presidente, ho sentito tutti".



"Per noi è un'opportunità. Il nostro obiettivo era quello di giocare bene e passare i gironi. Logico che adesso che siamo in semifinale ce la vogliamo giocare per provare ad andare in finale. Non sarà facile, ma noi non abbiamo pressioni. Secondo me prima del sorteggio tutti speravano di incrociare il Monaco. Il Manchester City sicuramente voleva prendere il Monaco e credo fosse lo stesso per il Borussia. Ma guardate come è andata: tutti cercavano il Monaco, ma alla fine abbiamo vinto sempre noi. La Juve può essere favorita, lo è sicuramente sulla carta perché ha giocatori di grande esperienza, ma per noi non cambia niente. Decide solo il campo. Nel calcio l’impossibile non esiste. Proveremo a fare un'altra sorpresa e andare noi in finale di Champions".