Champions, gli occhi del mondo sul Bernabeu: Real-Psg sfida epica

Anche se per Zidane non è così, la sfida tra Real Madrid e Psg ha tutto l'aspetto di una finale di Champions. Si tratta invece 'solo' degli ottavi: questa sera al Bernabeu (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45) l'andata di un incrocio da urlo tra due delle squadre più forti e più ricche d'Europa (oltre un miliardo di euro il valore dei giocatori che dovrebbero scendere in campo). Neymar, acquistato la scorsa estate dal Barcellona, torna nella casa dei Blancos dove secondo molte indiscrezioni potrebbe giocare (il prossimo anno? tra due stagioni?) per sostituire quel Cristiano Ronaldo che ha conquistato il Pallone d'Oro, vera e propria ossessione di O'Ney. Il confronto dirà poi molto sul futuro dei due tecnici. Per Zidane la Coppa dalle grandi orecchie rappresenta l'ultima spiaggia considerato che la Liga è ormai persa, così come la Coppa del Re. Emery guida la classifica di Ligue 1 ma il suo destino appare comunque segnato: solo un trionfo potrebbe (forse) salvare la sua panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Real Madrid (4-3-3): Nacho; Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Ronaldo.

Psg (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Diarra, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.



Alle 20:45 (diretta tv su Premium Sport 2 HD) si affronteranno anche Porto e Liverpool. I Reds, reduci dal 2-0 sul Southampton, cercano una qualificazione ai quarti di finale che manca dalla stagione 2008/09, quando a prevalere fu il Chelsea dopo uno spettacolare 4-4 nella gara di ritorno. Klopp non può contare più contare su Coutinho e si affida all'ex romanista Salah nel tridente con Firmino e Mané.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Porto (4-4-2): Josè Sà; Maxi Pereira, Reyes, Marcano, Telles; Ricardo, Sergio Oliveira, Herrera, Brahimi; Marega, Soares.

Liverpool (4-3-3): Karius; Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade Chamberlain, Henderson, Wjnaldum; Salah, Firmino, Mané.