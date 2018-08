Champions, gli allenatori potranno chiedere l'intervento della VAR

Nuova indiscrezione del Times in merito alla VAR in Champions League: se qualche giorno fa aveva anticipato la possibile introduzione a partire dai quarti di finale (se ne parlerà a Montecarlo il 27 settembre), oggi va oltre. Secondo il quotidiano britannico, infatti, gli allenatori potranno chiedere direttamente l'intervento della VAR una volta per ogni frazione di gioco.



La novità sarebbe ancora più grossa della prima poiché servirebbe una modifica del regolamento da parte dell'IFAB (organo che cura le regole del calcio) ma, visto il crescente consenso ottenuto da questa tecnologia, la strada sembra tracciata.



Attualmente in Europa sono otto le leghe dei Paesi calcisticamente più importanti in cui, nella massima serie, viene utilizzata la VAR: Germania, Belgio, Spagna, Italia, Francia, Polonia, Portogallo e Turchia, mentre in Inghilterra in questa stagione ne è previsto l'impiego in 60 partite di FA Cup e nei match della Coppa di Lega che si disputano in stadi di club della Premier.