Champions, Gabbiadini: "Ora sostengo la Juventus"

Ora che Manolo Gabbiadini ha ritrovato il sorriso al Southampton può ripensare con più serenità all'addio dal mondo Napoli: "Con Sarri non è successo niente - le parole in esclusiva a Premium Sport -, è un grandissimo allenatore, come ho sempre detto. E' merito suo se gli azzurri giocano in questo modo".



Ma nonostante questo, il Real Madrid ha avuto la meglio in Champions: "Peccato perché hanno giocato come sanno e hanno messo in difficoltà dei campioni incredibili. Hanno subìto dei gol su palla inattiva, sono stati sfortunati. Potevano fare qualcosa di importante però hanno dimostrato che ci sono e negli anni che verranno se ne vedranno delle belle".



Adesso chi tiferà Gabbiadini? "Ho giocato nel Napoli, tifo Napoli e non Juventus ma sono italiano e quindi sosterrò l'unica italiana che è rimasta in Europa, la Juventus, perchè sono italiano ed è giusto che il calcio italiano si faccia valere. Spero che i bianconeri vadano avanti e facciano bene".



Infine, un accenno al Leicester: "I giocatori sono quelli che scendono in campo, quindi fanno il 90% di una squadra. L'anno scorso hanno fatto qualcosa di straordinario e se non l'avessero fatto e quest'anno si fossero salvati all'ultimo magari non avrebbero cacciato Ranieri e l'avrebbero anche ringraziato. Il calcio è questo, c'è poca riconoscenza perché secondo me Ranieri si meritava qualcosa di più".