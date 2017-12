Champions, Florenzi salta l'Atletico Madrid

Florenzi no, Nainggolan sì. Per la Champions, Eusebio Di Francesco lascia a riposo l'esterno italiano, sostituito all'80' del derby e poi visto seduto in panchina con la borsa del ghiaccio sul ginocchio destro: si tratta solo di infiammazione e per questo il tecnico della Roma ha preferito lasciare Florenzi a Trigoria per farlo recuperare con calma. Contro l'Atletico Madrid sulla destra, quindi, molto probabilmente si vedrà Bruno Peres.



Tutto ok, invece, per Radja Nainggolan. Dopo il miracoloso recupero per la sfida contro la Lazio, nessuna ricaduta. Il belga è regolarmente tra i convocati e in Champions League sarà tra i titolari della sfida al Wanda Metropolitano.

I 20 CONVOCATI

Portieri: Alisson Becker, Lukasz Skorupski, Romagnoli Andrea

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Hector Moreno, Federico Fazio, Bruno Peres, Kostas Manolas

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson

Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy