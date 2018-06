Champions, Firmino contro Sergio Ramos: "Un idiota"

La finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool non finisce più. Prima le polemiche per l'infortunio provocato da Sergio Ramos che ha quasi fatto saltare il Mondiale a Salah, poi le accuse al capitano dei Blancos per la gomitata che ha causato una commozione cerebrale a Karius, successivamente la risposta piccata del difensore spagnolo e ora l'affondo di Roberto Firmino: "Ramos è nel giusto perché è campione, ma è stato davvero idiota. E non commento più". La lunga striscia di polemiche del dopo-Kiev è destinata a non fermarsi...

"Convincerò Alisson"

Roma in guardia, il Liverpool non molla la pista che porta ad Alisson. La conferma arriva dalla conferenza stampa del compagno di nazionale Firmino, che ha parlato del proprio connazionale: "Mi ha chiesto di Liverpool e spero che possa venire, ma so che ha anche altre proposte. Non sarebbe male se venisse, cercherò di convincerlo"