Champions, falso allarme Modric: contro il Napoli ci sarà

Allarme rientrato, Luka Modric sarà in campo il 15 febbraio per l'andata degli ottavi di Champions League del Bernabeu tra Real Madrid e Napoli (che sarà trasmessa in esclusiva assoluta su Premium Sport).

Il centrocampista croato era uscito anzitempo nella gara contro il Malaga facendo preoccupare non poco Zidane, ma gli esami a cui è stato sottoposto fanno sorridere il tecnico dei Blancos e tutta Madrid, visto che questa mattina 'As' apre con la foto di Modric e tranquillizza tutti titolando "Solo una semana" ("Solo una settimana").

Il sovraccarico accusato dal giocatore all'adduttore della gamba destra dovrebbe tenerlo lontano dai campi, in realtà, per una decina di giorni, ma col Napoli ci sarà. Discorso diverso invece per Marcelo, che resterà fuori un mese per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro, e potrebbe addirittura saltare anche il ritorno al San paolo del 7 marzo.