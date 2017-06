Champions, esauriti i biglietti per Juventus-Monaco

La voglia di Champions dei tifosi juventini è inesauribile: lo Juventus Stadium sarà tutto esaurito per la semifinale di ritorno del 9 maggio contro il Monaco: i biglietti messi in vendita, infatti, sono andati esauriti dopo poche ore.



Questo il comunicato del club bianconero: "Sale la febbre Champions League, e non potrebbe essere altrimenti. L'urna di Nyon ha riservato allo Stadium il ruolo di teatro nel quale Juve e Monaco si contenderanno, il 9 maggio 2017, l'accesso alla Finale di Cardiff. I tagliandi per la semifinale di ritorno di Champions sono così andati esauriti, dopo pochissime ore dall'inizio della Prelazione J1897 Member, scattata nella mattinata di oggi. Sarà una grande notte. Come sempre e più che mai. #ItsTime".