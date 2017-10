Champions, ecco chi può qualificarsi con due turni d'anticipo

Serata fondamentale per le squadre italiane impegnate in Champions League. La Juventus a Lisbona ha la grande possibilità di staccare il pass per gli ottavi di finale se batterà i portoghesi e il Barcellona non perderà in Grecia con l'Olympiacos, mentre la Roma con una vittoria all'Olimpico sul Chelsea ipotecherebbe la qualificazione visto che poi le basterebbe fare tre punti nelle due gare successive (con Qarabag in casa e con l'Atletico a Madrid) per essere matematicamente qualificata. Discorso un po' più complicato per il Napoli, ma ci sono diverse squadre che già questa sera possono staccare il pass per la fase successiva, vediamo quali sono:

GIRONE A Manchester Utd-Benfica (martedì ore 20.45 su Premium Calcio 3)

Basilea-CSKA Mosca (martedì ore 20.45 su Premium Calcio 7) Classifica: Man Utd 9 punti, Basilea 6, CSKA Mosca 3, Benfica 0 Il Man Utd staccherà il biglietto per gli ottavi se vincerà e il CSKA non batterà il Basilea, o anche in caso di pareggio se il CSKA verrà sconfitto.

Il Basilea, invece, si qualificherà in caso di vittoria, sempreché il Man Utd non perda col Benfica.

Il CSKA dirà addio ai sogni di qualificazione se perderà e il Man Utd eviterà la sconfitta.

Il Benfica non potrà più qualificarsi se verrà sconfitto dallo United e il Basilea non perderà col CSKA, o anche in caso di pareggio con gli inglesi se il Basilea vincerà.

GIRONE B Celtic Glasgow-Bayern Monaco (martedì ore 20.45 su Premium Calcio 2 HD)

Paris Saint-Germain-Anderlecht (martedì ore 20.45 su Premium Calcio 6) Classifica: PSG 9 punti, Bayern 6, Celtic 3, Anderlecht 0 Il PSG si qualificherà in caso di vittoria se il Celtic non vincerà contro il Bayern, o anche in caso di pareggio se il Celtic verrà sconfitto dai bavaresi.

Il Bayern Monaco metterà al sicuro gli ottavi se batterà il Celtic e il PSG non verrà sconfitto.

Il Celtic non potrà arrivare a uno dei primi due posti in caso di sconfitta e se il PSG non perderà.

L'Anderlecht verrà tagliato fuori dalla corsa qualificazione se perderà col PSG e il Bayern eviterà la sconfitta, oppure in caso di pareggio se i bavaresi vinceranno col Celtic.

GIRONE C (Roma) Roma-Chelsea (martedì ore 20.45 su Premium Sport 2 HD)

Atletico Madrid-Qarabag (martedì ore 20.45 su premium Calcio 5) Classifica: Chelsea 7 punti, Roma 5, Atletico Madrid 2, Qarabag 1 Il Chelsea si qualificherà con due turni d'anticipo se batterà la Roma.

Il Qarabag non potrà più qualificarsi in caso di sconfitta e contemporanea vittoria della Roma.

GIRONE D (Juve) Sporting Lisbona-Juventus (martedì ore 20.45 su Premium Sport HD)

Olympiacos-Barcellona (martedì ore 20.45 su Premium Calcio 4) Classifica: Barcellona 9 punti, Juventus 6, Sporting 3, Olympiacos 0 Il Barcellona si qualificherà in caso di vittoria e se la Juve non batterà lo Sporting, o anche in caso di pareggio se lo Sporting verrà sconfitto dai bianconeri.

La Juventus staccherà il biglietto per gli ottavi se batterà lo Sporting e il Barça eviterà la sconfitta.

Lo Sporting dirà addio agli ottavi se perderà con la Juve e il Barça non perderà la sua gara.

L'Olympiacos non potrà qualificarsi in caso di sconfitta e se la Juve non perderà con lo Sporting, oppure in caso di pareggio se i bianconeri vinceranno la propria partita.

GIRONE E Liverpool-Maribor (mercoledì ore 20.45 su Premium Calcio 2 HD)

Siviglia-Spartak Mosca (mercoledì ore 20.45 su Premium Calcio 4) Classifica: Spartak 5 punti, Liverpool 5, Siviglia 4, Maribor 1 Il Maribor verrà tagliato fuori dal discorso qualificazione in caso di sconfitta col Liverpool e contemporanea vittoria dello Spartak a Siviglia.

GIRONE F (Napoli) Napoli-Manchester City (mercoledì ore 20.45 su Premium Sport HD)

Shakhtar Donetsk-Feyenoord (mercoledì ore 20.45 su Premium Calcio 5) Classifica: Man City 9 punti, Shakhtar 6, Napoli 3, Feyenoord 0 Il Man City si qualificherà se non perderà col Napoli. Il Feyenoord non potrà più qualificarsi se non vincerà a Donetsk.

GIRONE G Besiktas-Monaco (mercoledì ore 18.00 su Premium Sport 2 HD)

Porto-Lipsia (mercoledì ore 20.45 su Premium Calcio 6) Classifica: Besiktas 9 punti, Lipsia 4, Porto 3, Monaco 1 Il Besiktas staccherà il biglietto per gli ottavi in caso di vittoria oppure gli basterà anche un pareggio se il Lipsia batterà il Porto.