Champions, è sfida tra Baku e Madrid per la finale del 2019

Kiev, Lione e Tallinn: sono queste le sedi che ospiteranno, rispettivamente, le finali di Champions League, Europa League e Supercoppa Europea della stagione 2017/18. Ma quale città ospiterà le finali del 2019?

L'assegnazione sarà ufficializzata soltanto il prossimo settembre, ma intanto le candidate ci sono già: in corsa per la finale della Champions League 2018/19 ci sono Baku con il suo Olympic Stadium e Madrid con l'Estadio Wanda Metropolitano, che dalla prossima stagione sarà la nuova casa dell'Atletico Madrid.

Per quanto riguarda l'Europa League, l'assegnazione della finale sarà maggiormente disputata: in caso di insuccesso in Champions, Baku potrà consolarsi con il secondo torneo europeo, ma dovrà affrontare la concorrenza di Tbilisi (Dinamo Arena), Francoforte (Frankfurt Stadion), Stoccarda (Arena Stuttgart), Glasgow (Hampden Park), Siviglia (Sanchez Pizjuan) e Istanbul (Besiktas Arena).

Infine, la Supercoppa Europea. Il cui giro del Continente, dopo l'estone Tallinn, potrebbe proseguire: in corsa ci sono ad esempio Astana, Tirana, Haifa, Kaunas e Danzica tra le altre, assieme a Tolosa, Budapest, Belfast, Varsavia e alle stesse Glasgow e Istanbul.

15 in totale le Federazioni europee che hanno partecipato al bando, aperto il 9 dicembre e chiuso venerdì 27 gennaio, assente l'Italia.