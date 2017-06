Champions e fatturati: in Europa vanno avanti le squadre più ricche. L'eccezione Atletico Madrid

All'interno di You Premium Matteo Spaziante di Calcio e Finanza ha analizzato il rapporto fra i fatturati delle squadre e i risultati sportivi ottenuti nella Champions League 2015/2016. L'andamento dei gironi non lascia dubbi: si è qualificato agli ottavi il 75% delle squadre più ricche.



Dagli ottavi in poi il trend è rimasto lo stesso con l'eccezione dell'Atletico Madrid che ha superato Barcellona e Bayern Monaco prima di venire battuto dal Real Madrid nella finale di San Siro. In Europa dunque il fatturato fa la differenza. Le squadre italiane ne sanno qualcosa.