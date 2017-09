Champions, è di Mandzukic il gol più bello dell'anno

Non c'è da stupirsi se tanti tifosi juventini – dopo la notte del 3 giugno – questo gol non hanno più voluto vederlo. Perché la rete di Mandzukic riporta alla mente la recita da Pallone d’Oro di Cristiano Ronaldo e quella Coppa finita nelle mani di Sergio Ramos e non nei guanti di chi la sta aspettando da una vita intera. Quello che non si può cancellare, però, è il dato oggettivo: un gol bellissimo, per la Uefa il più bello della scorsa stagione. Un premio individuale per il giocatore che più di tutti è l’emblema del sudore e del lavoro di squadra.

Celebrato sui social con tanto di pagine dedicate, amato dai tifosi per il suo spirito di sacrificio, perché nel passaggio da centravanti ad esterno ci ha messo del suo con rincorse da terzino e gol da ala pura. Perché non tira mai indietro la gamba e se serve fa anche il lavoro di Buffon. Tutto questo, senza sorridere mai... Se però ti dicono che il gol più bello l’hai segnato tu e non Messi o Cristiano Ronaldo, allora una risata ci può anche scappare.