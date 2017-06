Champions, Dybala: "Questo sarà il gol della svolta"

Dopo la gran rete del tre a zero contro la Dinamo Zagabria che lo ha sbloccato, Paulo Dybala ha commentato così il suo momento: "Ogni partita che passava e non segnavo, diventava più dura: per fortuna ho trovato il gol e abbiamo giocato bene".



Ai microfoni di Premium, l'argentino della Juventus si è detto fiducioso: "Spero possa essere la mia svolta, ma io penso per prima cosa a dare tutto per la squadra. Non so se giocherò più avanti ora: io continuerò a giocare alla mia maniera e farò quello che mi dice il mister".