Champions, Dybala: "Incubo Cardiff ma il calcio concede rivincite"

Paulo Dybala ritorna a parlare della sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid: "Ho continuato a pensare che Cardiff fosse un incubo, sperando di risvegliarmi. Il dolore per aver perso quella partita rimarrà dentro me fino a quando avrò la rivincita: il calcio ti dà sempre una seconda opportunità, sarò tranquillo quando riuscirò a vincere la coppa".



L'attaccante bianconero ricorda quei novanta minuti: "Prima della finale avevamo battuto squadre importanti e concesso appena due gol, il Real invece ce ne ha segnati tre in quarantacinque minuti. Nel secondo tempo non siamo stati i stessi delle partite precedenti, quei 45 minuti hanno distrutto tutto".



Nell'intervista al New York Times, la Joya ha parlato anche del suo futuro: "Si sentono tante voci e anche io ho difficoltà a spiegare tutto agli amici e alla mia famiglia. Mi chiedono se prenderò il posto di Neymar ma la realtà è che sono in un grandissimo club, la Juventus è al livello del Barcellona".