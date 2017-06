Champions, Dortmund-Monaco rinviata: esplosione vicino al bus

"Esplosione vicino al bus del Dortmund". I media tedeschi hanno lanciato per primi l'allarme, il Borussia ha confermato: alle 19 ci sono state tre esplosioni lungo il tragitto che la squadra stava facendo in autobus per recarsi allo stadio per la sfida di Champions League contro il Monaco. Le esplosioni hanno parzialmente rotto i finestrini della vettura, ferendo un giocatore al polso destro: il difensore Marc Bartra. La partita è stata rinviata alle 18.45 di mercoledì, non è ancora chiara la dinamica delle esplosioni.



Dalle prime indagini risulta che gli ordigni fossero stati nascosti in alcune siepi che costeggiavano il tragitto del bus dall'hotel allo stadio. Le autorità hanno escluso una matrice terroristica ma hanno confermato che è stato un "attacco mirato al Borussia". La polizia tedesca ha inoltre riferito di aver trovato nei pressi della zona dell'esplosione una lettera - la cui veridicità è ancora da provare - che rivendica l'atto.



Nell'impianto già pieno di tifosi, il club ha dato l'annuncio sul tabellone intorno alle 20 parlando di un incidente con un ferito: il ferito in questione è Marc Bartra che non è in pericolo di vita. La polizia ha poi tranquillizzato gli spettatori spiegando che non c'era alcun pericolo per chi era già entrato allo stadio, alle 20:30 l'ufficialità del rinvio.



Il Dortmund ha ringraziato i tifosi del Monaco non solo per la pazienza, ma anche per i cori "Dortmund, Dortmund". La collaborazione tra società è continuata anche dopo l'ufficialità del rinvio, visto che i tedeschi hanno attivato su Twitter l'hashtag #bedforawayfans in modo che i tifosi del Monaco non tornati in Francia potessero ottenere ospitalità gratis in città per la notte.