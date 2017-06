Champions, Dortmund-Monaco 2-3: Jardim vede la semifinale

Ci sono voluti quarantacinque minuti per scrollare di dosso al Borussia Dortmund tutta la paura e la tensione accumulata nelle ore precedenti al match, quelle in cui la sfida non era più solo calcistica ma per la vita. L'attacco esplosivo all'autobus di martedì, oltre a condizionare la mente dei giocatori, ha messo fuori causa Bartra, sostituito da un più che arrugginito Bender, non giocava da 4 mesi, e il tutto ha fatto il gioco del Monaco: al Signal Iduna Park finisce 2-3.



Una partenza ad handicap che i tedeschi hanno pagato a caro prezzo: prima prendendo due gol in sedici minuti, poi subendo il tris nel momento in cui stavano rifiatando dopo il forcing di inizio ripresa. Quanto basta per mettere in discesa la qualificazione alla semifinale di Jardim & co., anche se il ritorno dei quarti di Champions League si preannuncia comunque spettacolare: il Borussia ha dimostrato di poter far male ai monegaschi con Pulisic e Sahin, Tuchel (a cui mancavano anche gli infortunati Goetze, Schurrle e Durm) è stato più che altro penalizzato dalle amnesie difensive.



I gol. Il doppio vantaggio del Monaco del primo tempo (al 19' apre Mbappé, in fuorigioco, dopo contropiede letale, al 35' arriva il goffo autogol di Bender in tuffo di testa, senza contare il rigore sbagliato da Fabinho al 17') è stato dimezzato dalla magica combinazione Aubameyang, tacco con lo scorpione, Kagawa-Dembélé al 57'. Ancora Mbappé, bravo ad approfittare del pasticcio Piszczek-Sokratis, ha portato a 136 i gol stagionali del Monaco al 12° della ripresa ma a sei minuti dalla fine Kagawa, gran controllo-dribbling-destro piazzato, ha riaperto le speranze del Borussia. Ritorno, su Premium Sport, mercoledì 19 aprile.