Champions, domani i sorteggi su Premium Sport

Ora che la missione gironi è compiuta, il Napoli può pensare al resto della stagione con ottimismo. Come aveva detto Sarri alla vigilia della sfida di ritorno con il Nizza, il playoff Champions può cambiare volto a un'annata: e il volto ora sorride. Anche dal punto di vista economico: la qualificazione ai gironi porta poco meno di 23 milioni di euro tra premio, bonus e parte del market pool (quest'ultimo, in caso di eliminazione partenopea, sarebbe invece stato ripartito tra Juventus e Roma).



Ma il conto sul market pool non si ferma qui. Nel malaugurato caso che il Napoli non passi i gironi, come minimo entreranno altri 11 milioni nelle casse di De Laurentiis: arrivando in finale con Juve e Roma fuori ai gironi, si salirebbe a 27,5. Senza dimentica il fattore San Paolo: l'anno scorso dal botteghino arrivarono 3 milioni dalle prime sei partite e 4,5 per la sfida contro il Real Madrid.



Domani il sorteggio (diretta su Premium Sport HD dalle 17:30) dei gironi, e non sarà semplice per le italiane. In terza e quarta fascia ci sono tante buone squadre che renderanno arduo il compito di passare agli ottavi. La Juve parte in prima fascia (Porto e Anderlecht le "palline" iù abbordabili ma potrebbe anche pescare Barcellona, Tottenham e Lipsia) mentre Roma e Napoli in terza sperano di trovare Spartak, Shakhtar, Benfica in prima e Porto e Siviglia nella seconda.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Prima: Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, JUVENTUS, Benfica, Monaco, Spartak Mosca, Shakhtar Donetsk

Seconda: Barcellona, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Siviglia, Manchester City, Porto, Manchester United

Terza: NAPOLI, Tottenham, Basilea, Olympiacos, Anderlecht, Liverpool*, ROMA, Besiktas

Quarta: Celtic, CSKA Mosca*, Sporting CP*, Apoel*, Feyenoord, Maribor, Qarabag*, Lipsia

*in caso di qualificazione