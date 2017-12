Champions, dimostrazione di forza del Psg: colpo Basilea, Mou va ko

24 gol, grandi sorprese, goleade e grandi firme: le notti di Champions League non deludono mai in quanto a spettacolo. L'unico verdetto definitivo è il Barcellona primo del girone D (oltre al Chelsea qualificato), tutto il resto si deciderà negli ultimi 90 minuti. In questo senso promette grande spettacolo la sfida tra Bayern e Psg , che stasera ha dato un'altra dimostrazione di forza all'Europa segnando addirittura 7 gol al Celtic campione di Scozia. Il colpo della serata è quello del Basilea , ecco come sono andate le gare.

BASILEA-MANCHESTER UNITED 1-0 All'inizio Ibrahimovic si accomoda in panchina, ma la squadra di Mourinho parte comunque in maniera aggressiva a va vicina al vantaggio al quarto d'ora con un colpo di testa di Fellaini fuori di pochissimo. A fare la partita sono gli inglesi, che comunque non hanno grande necessità di spingere sull'acceleratore e si limitano a gestire il ritmo della partita creando occasioni soprattutto grazie alle palle ferme, sfruttando i centimetri di Pogba e Fellaini, che nel finale della prima frazione sfiora il palo dopo aver colpito con la sua folta chioma. Anche nella ripresa la partita si mantiene piuttosto lenta e soporifera, le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano e l'idea è che entrambe le squadre possano accontantarsi del pareggio. Per dare una scossa ai suoi nell'ultimo quarto d'ora Mourinho getta nella mischia anche Ibra (al posto di Martial), ma neanche la voglia di gol dello svedese riesce a portare lo United al gol e allora all'ultimo minuto arriva, inaspettato, il gol da tre punti di Lang, che fa letteralmente esplodere lo Jakob Park. Tre punti d'oro per gli svizzeri, che nell'ultimo turno affronteranno il Benfica, mentre Ibra e compagni ospiteranno il CSKA.

CSKA MOSCA-BENFICA 2-0 I russi segnano un gol per tempo: al 15' filtrante di Natcho per Schennikov che, tutto solo, batte Bruno Varela mentre al 56' sfortunata autorete di Jardel sul tiro-cross di Vitinho. Il Cska sale a 9 punti nel gruppo A e può ancora sperare nella qualificazione anche se, in caso di arrivo a pari punti con il Basilea, sarebbe in svantaggio con gli svizzeri per gli scontri diretti.

GIRONE B

PSG-CELTIC 7-1

Avvio shock al Parco dei Principi per i padroni di casa, che non avevano ancora subito gol in questa edizione di Champions, ma vanno sotto dopo appena un minuto puniti dal destro di Dembele, che tocca la schiena di Cavani e si insacca. Non passano neanche 10 minuti, però, e Neymar riporta subito il risultato in parità con un gran diagonale di sinistro che si infila all'angolino basso. Il Psg è una furia, il gol del Celtic ha scosso gli uomini di Emery, che a metà primo tempo ribaltano il match con un altro gran gol di sinistro di Neymar, servito deliziosamente da Verratti. Una volta in vantaggio il Psg dilaga e nel giro di dieci minuti va addirittura sul 4-1 grazie alle reti degli altri due componenti di quello che oggi è probabilmente il tridente più forte del mondo, Cavani e Mbappé.

Partita abbondantemente chiusa già nei primi 45 minuti e allora nella ripresa il Psg abbassa il ritmo e si limita a controllare la gara co i suoi palleggiatori. Tra questi c'è anche Verratti, che a un quarto d'ora dal termine si toglie la soddisfazione del gol e firma il pokerissimo francese. Neanche 5 minuti e i gol diventano addirittura 6 (Cavani al volo di destro fa doppietta) e poi 7, perchè alla festa si aggiunge anche Dani Alves. Nelle prime 5 giornate di Champions la banda di Emery ha segnato addirittura 27 gol (5, 3, 4, 5, 7)!

ANDERLECHT-BAYERN 1-2

Inizio di partita soft per i tedeschi, che da quando Heynckes è tornato in panchina sono tornati sui loro standard abituali, la prima vera occasione da gol è per i padroni di casa, ma Ulreich è bravissimo a dire di no. I bavaresi, che a metà primo tempo perdono Thiago Alcantara per infortunio, non sembrano la squadra devastante ammirata in Bundesliga nell'ultimo periodo, ma comunque rischiano pochissimo e creano i presupposti per il vantaggio in almeno 2/3 occasioni, nel finale il sinistro a giro di Robben fa la barba all'incrocio dei pali. Da segnalare nei primi 45 minuti la protesta civile dei tifosi tedeschi, che hanno lanciato mazzi di banconote false in campo per protestare contro la Uefa per il caro biglietti (il ticket per il settore ospiti del Constant Vanden Stock Stadium costava 100 euro, ndr).

Neanche due minuti dall'inizio della ripresa e il Bayern perde Robben per infortunio (al suo posto in campo Javi Martinez), ma una volta uscito l'olandese i tedeschi passano in vantaggio grazie al solito Lewandowski, che sfoggia il nuovo look biondo platino ma non perde le vecchie abitudini. Pochi minuti più tardi l'attaccante polacco si divora la chance del 2-0 e viene punito da Hanni, che sfrutta un clamoroso buco difensivo dei bavaresi e al volo fa 1-1. I padroni di casa ci credono e vanno addirittura vicini a ribaltare il match, ma a un quarto d'ora dal termine il colpo di testa di Tolisso non lascia scampo a Sels ed è 1-2 Bayern.

Classifica: Psg 15, Bayern 12, Celtic 3, Anderlecht 0