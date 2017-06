Champions, dal 2018 partite alle 19 e alle 21

Nell'ambito della riforma della Champions League che porterà, tra le altre cose, quattro squadre italiane qualificate a partire dal 2018, l'Uefa ha annunciato altre novità, molte delle quali già discusse nello scorso agosto. Si parte dagli orari delle partite dei gironi di qualificazione: nel triennio 2018-21, la Champions "copia" l'Europa League con due match alle 19 e sei match alle 21 "per permettere ai tifosi di seguirne più di una durante la stessa sera".



Novità anche per il coefficiente per club che penalizzerà meno le squadra appartenenti a campionati di livello minore. É stato infatti eliminato il 20% di contributo per il coefficiente delle federazioni nazionali "per evitare di dare un ulteriore vantaggio iniquo alle squadre delle federazioni col ranking più alto e la conseguente penalizzazione dei club con ottime prestazioni individuali ma scarso coefficiente della federazione d'appartenenza".



Al contempo il coefficiente per club usato per la distribuzione finanziaria coprirà gli ultimi dieci anni e includerà punti bonus per titoli vinti in precedenza: "Questa scelta è stata fatta per rispecchiare il contributo a lungo termine dei club vincitori nella promozione e nel successo del brand della competizione" si legge sul sito Uefa.



Infine, verrà dato un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro dalla Champions all'Europa League e ulteriori 10 milioni come distribuzione di solidarietà addizionale per le squadre dei turni di qualificazione.