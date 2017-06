Champions, CR7 show: il Real travolge 3-0 l'Atletico

Fra otto giorni al Vicente Calderon all'Atletico servirà un miracolo per raggiungere Cardiff. Al Bernabeu Simeone deve arrendersi di fronte a un Cristiano Ronaldo mostruoso: CR7 con una fantastica tripletta spinge il Real Madrid verso la finale. Troppo superiore la formazione di Zidane per pensare a un clamoroso ribaltone. I blancos sfruttano la straordinaria classe del loro uomo simbolo dimostrando però di avere altre doti per potere aspirare allo storico bis in Europa. Meritano particolare menzione l'umiltà e la capacità di sapersi difendere in determinate fasi del match, quando cioè è necessario rifiatare per poi piazzare le zampate vincenti. In questo senso una certa dose di italianità (Zidane conosce bene il nostro campionato) risulta utile nell'economia del gioco del Real. Quando poi in attacco c'è un vero e proprio fenomeno (103 reti in Champions, 400 con la maglia del Real) tutto diventa terribilmente più facile.



Sul fronte opposto sembra di assistere alla fine di un ciclo. A differenza degli altri scontri con i cugini, questa volta l'Atletico ha dato significativi segnali di cedimento, come se fosse consapevole del divario, non colmabile con la voglia e la determinazione oggi del tutto assenti e invece sempre presenti nelle precedenti cavalcate nella coppa dalle grandi orecchie. Questa 'resa' spingerà Simeone lontano dalla Spagna?



REAL-ATLETICO 3-0 (Qui cronaca e tabellino)



Qualità tecnica e furia agonistica. Grazie a questo perfetto mix il Real fin dall'avvio mette sotto l'Atletico, privo della proverbiale grinta, la 'garra' tanto cara a Simeone. I blancos sbloccano dopo soli 10 minuti grazie a Cristiano Ronaldo: il portoghese di testa sovrasta il malcapitato Savic indirizzando subito il match e scombinando i piani dei rivali. Rivali che rischiano più volte il colpo del ko: Oblak si deve superare sul colpo di testa di Varane e vede sfilare di poco fuori la conclusione di Modric. Benzema sfiora poi l'eurogol in acrobazia su invito di CR7 dalla sinistra. La squadra di Zidane ha in mano il pallino del gioco (Modric e Kroos sono superlativi in mezzo al campo) ma in difesa concede sempre qualcosa: Navas in uscita chiude alla grande su Gameiro. In generale solamente sui calci piazzati i colchoneros creano qualche problema ai blancos che calano inevitabilmente di ritmo nel finale di prima frazione concedendo più spazio agli avversari senza comunque rischiare grossi pericoli.



Nella ripresa l'Atletico prova ad alzare il baricentro e a cambiare marcia pressando alto il Real. Simeone getta nella mischia Gaitan e Torres per Saul Niguez e l'impalpabile Gameiro nel tentativo di agguantare il pari. I campioni d'Europa dal canto loro difendono con ordine rendendo inefficace il possesso palla biancorosso. Le occasioni così latitano complici anche i numerosi contrasti: Isco rischia il rosso per doppia ammonizione e Zidane lo richiama in panchina inserendo Asensio. A spaccare la partita ci pensa ancora una volta Cristiano Ronaldo che al 73' vince un rimpallo con Filipe Luis prima di lasciare partite un'imprendibile sventola di destro. Il Bernabeu esplode per la seconda volta. Non è finita qui perché CR7 all'86' sigla la sua personale tipletta infilando da due passi Oblak su assist di Lucas Vazquez. E' il trionfo di CR7 e del Real.